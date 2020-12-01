Эксперт рассказал о вакцине от ВИЧ

По его словам, работа над лекарством ведется уже около 20 лет. Сейчас создан первый прототип вакцины, который тестируется на добровольцах. Также Максютов уточнил, что пока исследования приостановлены, но не объяснил, почему.

«До сих пор, несмотря на очень длительную историю по противодействию ВИЧ, к сожалению, все попытки по созданию вакцин не увенчались таким успехом, чтобы побороть данное заболевание», — заключил», — заключил он.