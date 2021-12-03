Эксперт рассказал о самых вредных овощах

Технолог мясопереработки Павел Агапкин заявил, что некоторые овощи вреднее колбасы. Таким мнением он поделился в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам специалиста, колбаса содержит в 20 раз меньше нитратов, чем свекла.

«Свеклу мы обычно жарим на сковороде, и в этот момент в свекле из нитратов образуется дикое количество нитрита. Посмотрите содержание нитрата в свекле — до 1 000 мг/кг. В колбасе содержится до 50мг/кг», — отметил он.

Также эксперт заявил, что не уверен в негативном влиянии нитритов на организм. По его словам, человек ежедневно употребляет большое количество нитратов, которые превращаются в нитриты. На протяжении многих лет люди употребляют борщ, в котором используется свекла, а также салаты с этим овощем, не испытывая при этом проблем со здоровьем.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что какао крайне полезно для здоровья человека. Оно способно понижать уровень холестерина. Эксперт подчеркнула, что в натуральном какао содержатся процианидины и фенолы, которые помогают коже оставаться упругой.