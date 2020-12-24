Эксперт рассказал о самых вредных новогодних напитках

По его словам, пить спиртное в праздничную ночь стоит с особой осторожностью.

«В особенности это касается людей, страдающих алкогольной зависимостью. Именно в этот период у зависимых увеличивается процент срывов. Поэтому лучше вообще воздержаться от употребления алкоголя», — отметил Зазаев.

Остальным важно придерживаться правил, чтобы не навредить организму. Лучше отказаться от сладких игристых напитков, поскольку сахар в их составе усиливает эффект опьянения. Лучше выбрать сухое вино и брют. Помимо этого, нельзя садиться за стол голодным. Если выпить большое количество спиртного натощак, возрастет риск возникновения агрессивных форм злоупотребления, вплоть до потери памяти.

Еще не нужно отказываться от жирной пищи, горячих блюд. Жирная еда обволакивает желудок, а значит, алкоголь будет проникать в кровь в меньшей концентрации. Также директор центра порекомендовал активно двигаться в новогоднюю ночь. Тогда действие алкоголя быстрее пройдет.

В помещении, где проходит мероприятие, нужно регулярно открывать окна. Свежий воздух благоприятно влияет на трезвость ума. Если наутро появятся признаки похмелья, не стоит наливать новую дозу спиртного. Лучше дождаться, когда алкоголь полностью выветрится из организма.