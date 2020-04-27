    27 апреля 2020, 15:12

    Эксперт рассказал о распространении коронавируса больными без симптомов

    Анастасия Кременчугская

    Александр Лукашев, известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, рассказал, как распространяется коронавирус больными, не имеющими симптомов. Об этом сообщил сайт Kp.ru.
    Эксперт рассказал о распространении коронавируса больными без симптомов

    Пик заразности коронавируса наступает примерно за один день до появления признаков болезни. Когда проявляются симптомы, заразность больного падает.

    Если человек не чихает и не кашляет, он также может заразить других коронавирусной инфекцией. Происходит это через общение. Когда мы разговариваем, частички инфекции также «вылетают» из организма и передаются нашему собеседнику через различные слизистые.

    Количество вируса в глотке воздуха может быть очень высоким еще до появления симптомов, у некоторых инфицированных — порядка триллиона вирусных частиц.

    «Разговор на близком расстоянии — ближе полутора — двух метров может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции», — заявил Лукашев.