Эксперт рассказал о распространении коронавируса больными без симптомов

Пик заразности коронавируса наступает примерно за один день до появления признаков болезни. Когда проявляются симптомы, заразность больного падает.

Если человек не чихает и не кашляет, он также может заразить других коронавирусной инфекцией. Происходит это через общение. Когда мы разговариваем, частички инфекции также «вылетают» из организма и передаются нашему собеседнику через различные слизистые.

Количество вируса в глотке воздуха может быть очень высоким еще до появления симптомов, у некоторых инфицированных — порядка триллиона вирусных частиц.

«Разговор на близком расстоянии — ближе полутора — двух метров может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции», — заявил Лукашев.