Эксперт рассказал о распространении коронавируса больными без симптомов
Александр Лукашев, известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, рассказал, как распространяется коронавирус больными, не имеющими симптомов. Об этом сообщил сайт Kp.ru.
Пик заразности коронавируса наступает примерно за один день до появления признаков болезни. Когда проявляются симптомы, заразность больного падает.
Если человек не чихает и не кашляет, он также может заразить других коронавирусной инфекцией. Происходит это через общение. Когда мы разговариваем, частички инфекции также «вылетают» из организма и передаются нашему собеседнику через различные слизистые.
Количество вируса в глотке воздуха может быть очень высоким еще до появления симптомов, у некоторых инфицированных — порядка триллиона вирусных частиц.
«Разговор на близком расстоянии — ближе полутора — двух метров может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции», — заявил Лукашев.