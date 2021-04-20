Эксперт рассказал о правилах использования солнцезащитного крема

Пластический хирург Лия Гавашели назвала пять главных ошибок, которые часто допускаются при использовании солнцезащитных кремов, сообщил «ФедералПресс».

«Чрезмерное увлечение солнечными ваннами может привести к развитию меланомы и является одной из основных причин фотостарения кожи», — напомнила специалист.

Она подчеркнула, что крайне важно весь год использовать средства, защищающие от UV-лучей. В плохую, пасмурную погоду сквозь тучи тоже проникает солнечный свет. Защитное средство лучше наносить как минимум за полчаса до выхода из дома. Важно распределить крем по всей поверхности кожи, ведь лучи проникают даже под одежду.