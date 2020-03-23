Эксперт рассказал о потерях прокатчиков из-за закрытия кинотеатров

По его словам, это финансово ударит по отрасли. На данные момент это является рекомендацией, а не указанием. Эксперт уверен, что оно может быть принято не во всех регионах.

Он также рассказал, какой ущерб принесет закрытие кинотеатров.

«Посчитать ущерб невозможно, пока непонятно, когда вся эта история закончится. Если исходить из того, что все закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года», — приводит слова Березина сайт «Мир 24».

Специалист также отметил, что многие картины уже не выходят, а какие-то перенесены на конец года.