Эксперт рассказал о пользе травяного чая

По ее словам, качественный травяной чай поддерживает иммунитет, улучшает сон, помогает организму восстанавливать силы. Эксперт уточнила, что важен рецепт чая, чтобы все его компоненты дополняли друг друга.

«Исключительно важно, чтобы все составляющие: травы, ягоды, соцветия, почки, сухофрукты, листья и другие природные компоненты прошли санитарно-эпидемиологические исследования на соответствие действующему законодательству», — добавила она.