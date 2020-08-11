Эксперт рассказал о пользе и вреде мяса

По ее словам, животный белок нужен организму, но все-таки продукты растительного происхождения должны преобладать.

«В рационе каждого человека должно быть мясо. Сколько его употреблять — во многом зависит от того, в каком возрасте человек, есть ли у него физические нагрузки. Если организм еще растет, то тогда источники белка животного происхождения приоритетны», — пояснила Королева.

Также она уточнила, что взрослым людям не стоит злоупотреблять мясом, особенно если они ведут преимущественно сидячий образ жизни.

«Если взрослый человек будет злоупотреблять источником полноценного белка, то это может привести к преждевременному старению организма», — объяснила специалист.

По ее словам, людям старше 40 лет следует есть мясо два-три раза в неделю. А после 50 его употребление стоит сократить до одного раза в неделю.

«В любом случае с возрастом состояние самой слизистой желудочно-кишечного тракта меняется, и уменьшается количество соляной кислоты», — заключила Королева.