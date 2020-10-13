Эксперт рассказал о пользе холода

Она пояснила, что чрезмерное утепление отрицательно действует на иммунитет. Из-за этого он перестает работать и неадекватно реагирует на снижение температуры.

«Закаливание для иммунной системы человека играет принципиальную роль, это один из способов тренировки иммунитета к невосприимчивости к различным респираторным вирусам», — пояснила Добрецова.