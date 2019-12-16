Эксперт рассказал о первых признаках депрессии

С таким заявлением он выступил в телепрограмме «Сегодня утром».

«Нарушается сон, тяжело даже встать с постели, замедляется двигательная активность, появляются навязчивые мысли», — уточнил эксперт.

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Хасьминский порекомендовал обратиться к специалисту при обнаружении этих признаков. По его словам, необходимо пройти консультацию психиатра или психотерапевта, если есть потребность в медикаментозном лечении. В крайнем случае, можно посоветоваться с неврологом. Эксперт добавил, что при депрессии в таблетках редко возникает необходимость.

«Бывают психологи, которые разбирают проблему так, что депрессия идет на спад. Если дело дошло до лекарств — их могут назначать только врачи. Причем это довольно серьезное лечение. Если лечение начинается, его нельзя бросать или отменять. Есть масса правил, которые нужно соблюдать», — заметил Хасьминский.

Он подчеркнул, что частое употребление антидепрессантов может привести к другим проблемам. По мнению эксперта, иногда пациент лишь нуждается в консультации грамотного специалиста.

«Если причина депрессии не соматическая, а, допустим, психологическая, то антидепрессанты проблему не решат», — заявил Хасьминский.

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