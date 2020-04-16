Эксперт рассказал о новых экспресс-тестах на коронавирус

По словам директора компании-производителя, их точность свыше 99,9%. Тест-системы будут массово использоваться в инфекционных больницах, а также в аэропортах для проверки прибывающих из-за границы.

«С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса — пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа, мы уже получим результаты анализов», — рассказал он.