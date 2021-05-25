Эксперт рассказал о мифах про воду в бутылках, которым не стоит верить

Вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич рассказала о мифах про воду в бутылках, которым не стоит доверять, написал «МИР 24».

Так, есть люди, уверенные в том, что детская питьевая вода — рекламный ход. На самом деле к воде для малышей действительно предъявляются более жесткие требования. Помимо прочего, некоторые думают, что газировка вредна для здоровья. Дело в том, что она не всем подходит. Ее нельзя пить при гастрите или язве. Кроме этого, лучше никому не запивать еду водой с пузырьками.

Ранее ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук рассказал, что Роспотребнадзор может обязать поставщика улучшить качество воды, если у нее плохое качество.

«Мы платим за питьевую воду и она должна быть пригодна для питья. Если, по вашему мнению, вода не соответствует, я бы рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор с жалобой», — подчеркнул Федорук.

По его словам, после этого должны приехать специалисты ведомства и бесплатно провести анализ воды.