Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дважды

Он пояснил, что такое может случиться, если в первый раз человек переболел в легкой форме.

«При легком заражении в иммунитете человека не образуются ни клетки памяти, ни вообще адаптивного иммунитета не образуется», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что при тяжелом течении болезни повторное заражение также возможно, но не сразу. Хотя никакой точной информации по этому поводу нет.