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    27 августа 2020, 18:39

    Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дважды

    Дарья Морозова

    Директор центра Гамалеи Александр Гинзбург рассказал, что в некоторых случаях возможно повторное заражение коронавирусом. Об этом сообщил Life.

    Он пояснил, что такое может случиться, если в первый раз человек переболел в легкой форме.

    «При легком заражении в иммунитете человека не образуются ни клетки памяти, ни вообще адаптивного иммунитета не образуется», — пояснил эксперт.

    Также он добавил, что при тяжелом течении болезни повторное заражение также возможно, но не сразу. Хотя никакой точной информации по этому поводу нет.

    Новости SMI.FM