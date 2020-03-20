Эксперт рассказал, кому не стоит бояться коронавируса

Люди с высоким иммунитетом и те, кто привит от гриппа, имеют довольно низкий шанс заразиться коронавирусом. Карабиненко сообщил, что вакцинация усиливает иммуную систему.

Чтобы понизить вероятность заражения инфекцией, необходимо наладить правильное питание и отказаться от фаст-фуда, написал «Царьград».

Людмила Лапа, врач-терапевт, советует пить лактобактерии и ферменты. Купить их можно в любой аптеке. Защититься же от коронавируса можно также смазыванием внутри носа оксолиновой мазью или оливковым маслом. Она отметила, что они не дадут вирусу проникнуть в организм человека.