Эксперт рассказал, когда в Россию придет третья волна коронавируса

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко рассказал, когда в РФ начнется третья волна коронавируса, написал «ФедералПресс».

Он объяснил, что СОVID-19 станет сезонным, поэтому новая волна может прийти осенью.

«К лету все будет уменьшаться, но ожидается очередной подъем осенью 2021 года. Большинство эпидемиологов считают, что он будет ниже, чем осенне-зимний 2020 года», — пояснил Прохоренко.

По словам специалиста, у вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем, вторая волна всегда является самой мощной. Далее люди приучаются соблюдать ограничительные меры, благодаря чему число заражений снижается.