Эксперт рассказал, какую рыбу полезнее есть осенью

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал несколько видов недорогой рыбы, которые лучше всего покупать в осенний сезон. По его словам, этот продукт полезен для профилактики различных заболеваний, а микроэлементы, содержащиеся в рыбе, борются с плохим настроением, сообщила радиостанция Sputnik.

Рыба — один из самых полезных продуктов для профилактики «болезней цивилизации». К ним относятся: сердечно-сосудистые заболевания, болезни пищеварения и нервной системы. По словам специалиста, рыба должна присутствовать в рационе три-четыре раза в неделю.

«Рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. Действует правило трех „С“ — сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька», — рассказал диетолог.

Благодаря им в организме вырабатывается серотонин. Таким образом, во время осенней непогоды улучшается настроение и самочувствие. Специалист добавил, что не обязательно покупать охлажденную рыбу, замороженный продукт также подойдет. Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения, заключил Бобровский.