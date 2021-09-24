Эксперт рассказал, какой прибор нужно обязательно установить в офисе

Эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев для радио Sputnik рассказал о приборе, который стоит установить в офисе. Он будет отслеживать уровень углекислого газа, чтобы вовремя проветривать помещение.

Когда в помещении находится много людей, а окна закрыты, то через некоторое время уровень углекислого газа в воздухе становится слишком высокий. От нехватки кислорода может начаться сонливость, вялость. Чтобы контролировать уровень углекислого газа и вовремя проветривать помещение, подойдет компактный газоанализатор.

«У нас в офисе стоит датчик углекислого газа. У нас высокие потолки, помещения просторные, в них работает немного людей. Но уже через два часа критическое значение углекислого газа на датчике достигается, и надо проветривать помещение. Как бы жарко за окном ни было, все равно надо открывать окна и проветривать. Даже если не через два часа, то через три точно надышат», — поделился Ястребцев.