Эксперт рассказал, какими полезными свойствами обладают дрожжи

Дрожжи богаты витаминами группы B, а также аминокислотами, пептидами и нуклеотидами. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук Светлана Шевелева в беседе с радио Sputnik.

Специалист пояснила, что дрожжи используют для брожения углеводов. При этом во время процесса образуется этиловый спирт и углекислый газ. По этой причине дрожжи столь популярны в пищевой промышленности.

«Известно, что спиртовое брожение в 90% случаев осуществляют дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces. В обыденной жизни их называют микроорганизмами-бродильщиками. Дрожжи применяются в качестве заквасок в хлебопечении, пивоварении, виноделии, производстве кваса, в молочной промышленности — для изготовления кумыса и кефирных продуктов», — отметила эксперт.

Однако Шевелева предупредила, что дрожжи не стоит употреблять людям, страдающим от аллергии, расстройства кишечника, а также от избыточных газов в желудочно-кишечном тракте, передала «Парламентская газета».