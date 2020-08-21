Эксперт рассказал, какие виды колбасы особенно вредны

По данным телеканала «Царьград», в этом продукте всегда много вредных добавок, которые обеспечивают ему приятный вкус и долгий срок хранения. Колбаса из натурального мяса будет стоить намного дороже, ее можно купить лишь в специализированных магазинах.

Соломатина рассказала, что из ассортимента в обычном магазине не стоит выбирать копченую колбасу, так как копчение провоцирует возникновение канцерогенов в продукте.

«Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделаны методом прессования, сыровяленую колбасу», — пояснила она.

Также диетолог рекомендовала выбирать буженину вместо вареной колбасы. При покупке нужно смотреть состав продукта: обязательно наличие мяса и минимум вкусовых добавок.

«Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген», — добавила Соломатина.