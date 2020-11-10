Эксперт рассказал, какие лекарства чаще всего покупали россияне в этом году

По его словам, жители нашей страны приобретали большое число симптоматических препаратов, которые нужно принимать при острых респираторных вирусных инфекциях. Специалист заметил, что цены на лекарства выросли. Как он считает, это обусловлено изменением стоимости иностранной валюты.

«Потому что все технологические линии, даже если они установлены в РФ, как правило, импортного производства. Естественно, что производитель закладывает в стоимость лекарственного препарата обслуживание иностранных технологических линий», — отметил эксперт.

Старченко подчеркнул, что гражданам необходимо как можно активнее требовать от правительства России включения различных лекарств в льготный список. Он заключил, что все пенсионеры старше 65 лет должны получать препараты, которые им прописаны врачом, бесплатно.

Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Роман Козлов заявил о неэффективности антибиотиков при лечении от COVID-19.