Эксперт рассказал, как подключить кондиционер без вреда для здоровья

Если неправильно эксплуатировать кондиционер, можно простыть. По словам эксперта, есть и еще одна опасность — так называемый вентиляторный синдром. Пока устройство выключено, внутри собирается пыль и микроорганизмы. При первом включении после длительного застоя происходит моментальный выброс всего, что там накопилось. При вдыхании этого у человека вызываются различные негативные реакции, в том числе аллергия, обострение хронических заболеваний.

Ястребцев советует перед первым запуском кондиционера весной его необходимо обязательно чистить и промывать систему фильтров. Тоже самое касается и автомобильных кондиционеров.