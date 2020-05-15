Эксперт рассказал, как подключить кондиционер без вреда для здоровья
Антон Ястребцев, директор лаборатории «Экология жизненного пространства», в беседе с радио Sputnik рассказал, что кондиционеры бывают опасны для здоровья человека. Однако при правильном подключении вреда можно избежать.
Если неправильно эксплуатировать кондиционер, можно простыть. По словам эксперта, есть и еще одна опасность — так называемый вентиляторный синдром. Пока устройство выключено, внутри собирается пыль и микроорганизмы. При первом включении после длительного застоя происходит моментальный выброс всего, что там накопилось. При вдыхании этого у человека вызываются различные негативные реакции, в том числе аллергия, обострение хронических заболеваний.
Ястребцев советует перед первым запуском кондиционера весной его необходимо обязательно чистить и промывать систему фильтров. Тоже самое касается и автомобильных кондиционеров.