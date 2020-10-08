Эксперт рассказал, как поддержать зрение у школьников

Он пояснил, что в первую очередь это касается тех школьников, чьи родители сами страдают от проблем со зрением.

«Если у родителей есть проблемы с этой составляющей здоровья, стоит обратить особое внимание на то, как много времени ребенок проводит за компьютером и насколько близко он подносит гаджеты к глазам», — пояснил Азнаурян.

Также он рекомендовал составить рацион питания учащегося таким образом, чтобы в нем было достаточно много продуктов, полезных для глаз: с высоким содержанием витамина А и бета-каротина.

Витамин А содержится в куриной печени, яичном желтке, сливочном масле. Бета-каротином богаты растения: морковка, абрикосы, тыква, шиповник и красный перец.

Кроме того, он рекомендовал школьникам для учебы использовать именно компьютер, а не планшет и телефон, у которых гораздо меньше экран. Эксперт уточнил, что при среднем размере шрифта нужно находиться на расстоянии 30-40 сантиметров от монитора.