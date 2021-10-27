Эксперт рассказал, как побороть хандру и плохое самочувствие

Первый заместитель директора Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко Александр Линденбратен рассказал, как можно побороть осеннюю хандру и справиться с плохим самочувствием. По его словам, эффективными методами будут самоконтроль и ведение личного дневника. Об этом он сообщил в беседе с «Радио 1».

«Люди разные по своей природе. То, что может быть хорошо одному, для другого оказывается губительным. Одним физические нагрузки идут во благо, для других это риск. Рецепта на все случаи жизни нет. Да, есть данные о том, что какие-то народы не болеют какими-то заболеваниями. Например, у эскимосов не бывает сахарного диабета. Но это индивидуальная особенность данной группы людей», — пояснил Линденбратен стремление людей побороть хандру универсальными способами.

Эксперт полагает, что человек должен самостоятельно контролировать свое здоровье и те факторы, которые могут на него повлиять. К таковым он отнес образ жизни, окружающую среду, питание, физические нагрузки, написало ИА NationNews.

Любое воздействие способно нарушить привычную жизнь и, следовательно, повлиять на самочувствие. Эксперт привел в пример метеозависимых людей, которым, не разобравшись, назначают лекарственные препараты. Несмотря на это, ответственность в конце концов лежит на самом человеке, заключил Линденбратен.

По мнению специалиста, дневник, где человек записывает свое состояние и анализирует его, является лучшим способом, чтобы отслеживать свое самочувствие.