Эксперт рассказал, как питаться на удаленке

Эксперт рассказал, какие продукты употреблять не стоит во время самоизоляции. А также напомнил, что необходимо заниматься физическими упражнениями.

По словам специалиста, нужно снизить потребление калорий. Важно перестать есть сахар, жирную пищу, кондитерские изделия, колбасы и прочее. Упор можно сделать на овощи и фрукты.

«Живи, как жил, но пойми — свято место пусто не бывает. Если ты снизил физическую активность, а ешь так же, как ты ел раньше, а может быть и больше, потому что сидя дома до холодильника дотянуться легко. Всякий невольно может себя избыточно кормить. На это надо обратить внимание. Закон один — сколько съел энергии в калориях, столько изволь потратить. Будешь тратить больше — будешь худеть, будешь тратить меньше — будешь толстеть. Все. Это закон», — сказал Тутельян.

Специалист уверен, что люди скупают гречку в больших объемах из-за советского прошлого. Когда дефицит был во всем. Он призвал не поддаваться панике и не приобретать лишние продукты.