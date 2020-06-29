Эксперт рассказал, как перенастроить свой организм после самоизоляции

По словам специалиста, снижение физической активности, высокий уровень стресса и отсутствие контроля в приемах пищи в период карантина всерьез сказалось на общем состоянии людей. Зухра Павлова дала несколько советов, как перенастроить организм.

Павлова рассказала, что в первую очередь необходимо повысить физические нагрузки, так как за время самоизоляции многие россияне набрали лишние килограммы, а они ведут к старению, отметила врач.

Важно не забывать о прогулках, устраивать их стоит минимум два раза в день. Также необходимо посетить своего терапевта и проверить метаболизм. Сдать общий анализ крови, анализ на глюкозу, инсулин, мочевую кислоту и общий холестерин. Результаты покажут, произошли ли серьезные изменения в организме человека и нет ли проблем со здоровьем.

Павлова также рекомендует добавить в рацион фрукты и овощи, но переусердствовать не стоит.

«Один съеденный персик или одно яблоко — это большая польза, а съеденная чашка персиков да еще несколько дней подряд — это уже скорее минус для организма, чем плюс», — пояснила врач.

Нужно помнить и о регулярном употреблении воды. Она способствует выведению токсинов и улучшению метаболизма. Наладить гормональный фон поможет также отлаженный режим сна.