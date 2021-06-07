Эксперт рассказал, как определить свою норму сна

Мы привыкли считать, что для того, чтобы выспаться нужно проспать восемь часов. Но в реальности норма сна индивидуальна для каждого человека — кому-то для восстановления сил нужно 10 часов, а кому-то хватит и семи. Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал телеканалу «Звезда», как определить свою норму сна.

По мнению эксперта, чтобы понять, сколько вашему организму нужно времени на восстановление, нужно позволить ему определить это самостоятельно. Делать это лучше всего тогда, когда вам не нужно рано вставать — например, в отпуске.

«Вот когда в отпуске он находится месячном, он отоспался, неделю-другую, и потом как раз количество сна стабилизируется. И человек может понять. Не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления», — считает Калинкин.

При этом специалист отметил, что если человек спит достаточное количество часов, но по утрам все равно не чувствует себя отдохнувшим, это повод обратиться к врачу.