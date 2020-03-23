Эксперт рассказал, как генетика и группа крови влияют на коронавирус

Эксперт сообщил, что II группа крови отличается восприимчивостью к разного рода инфекциям. Но как она влияет на коронавирус неизвестно.

«В отношении коронавирусной инфекции я таких данных не видел. Может, они есть, но прошли мимо меня… Наверное, может быть какая-то генетическая предрасположенность есть. Несомненно, все люди по-разному реагируют на один и тот же возбудитель», — объяснил Брик.

По словам специалиста, мужчины заражаются коронавирусом в два раза чаще женщин. С чем связано такое гендерное отличие не ясно.

Китайские врачи проанализировали результаты пациентов с инфекцией. Оказалось, что люди II группой крови чаще остальных заражались, с IV реже. Исследователи также отметили, что людям с I группой должно быть спокойнее остальных.