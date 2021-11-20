Эксперт рассказал, что у привитых от коронавируса с высоким титром антител осложнения маловероятны

Вероятность осложнений при вакцинации у людей с высоким титром антител к коронавирусу сочли минимальной. Об этом рассказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

В Аргентине, по его словам, недавно провели масштабное исследование с участием 11 миллионов привитых «Спутником V».

«Оно показало совсем небольшое число осложнений после вакцинации. Отсюда можно сделать вывод, что даже у привитых с изначально высоким титром антител осложнения маловероятны», — подчеркнул Исаев.

Вакцинация, добавил эксперт, направлена на формирование в организме устойчивой защиты от коронавируса. По мнению Исаева, прививаться при и так высоком титре антител нецелесообразно. Вакцину гораздо эффективнее было бы использовать для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил о невозможности определить точный уровень антител, который может говорить о полной защите организма от коронавируса. Штамм «дельта», напомнил он, очень заразен. Сейчас особенно важно сохранять высокий уровень антител. Для этого врачи рекомендуют проводить ревакцинацию каждые полгода.