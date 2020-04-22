Эксперт рассказал, что проблемы с ЖКТ повышают риск заболеть коронавирусом

По его словам, «качественная слизь — надежный естественный барьер: она ограждает клетки слизистой оболочки от опасных микробов, „смывает“ их и выводит из организма». При заболеваниях ЖКТ ее качество нарушено, а значит, люди с подобными проблемами больше остальных подвержены риску заразиться коронавирусом.