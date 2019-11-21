Эксперт рассказал, что делать при похмелье

По информации Lifе.ru, эксперт посоветовал избегать цитрусовых соков. Алкоголь выделяет уксус в организм человека, поэтому может возникнуть переизбыток кислот.

По мнению Тузмухамедов, крепкие напитки следует закусывать квашеными продуктами. Он также добавил, что рассол является самым действенным средством от похмелья.

Сомелье заметил, что перед употреблением алкоголя следует принять янтарную кислоту. По его словам, она уменьшит эффект от спиртных напитков. А баня или небольшая рюмка крепкого алкоголя «приведут в готовность ферменты, запустит механизм переработки».

«При чрезмерном употреблении алкоголя катализатором окисления является вода. Ее надо больше пить. В противном случае организму грозит обезвоживание», — пояснил Тузмухамедов.

Специалист обратил внимание на то, что алкоголь нагружает сердце, печень, почки и вымывает витамины и минералы из организма. Рассол квашеной капусты восполнит недостаток микроэлементов. Он также подчеркнул, что прохладный душ или прогулка на свежем воздухе помогут взбодриться.