Эксперт раскрыл неожиданную пользу минеральной воды

Минеральная вода в зависимости от своего состава может приносить очень большую пользу для здоровья, считают эксперты. Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что такая вода подразделяется на несколько сортов. Некоторые из них можно употреблять всем, они подходят даже для приготовления пищи. Другие же применяются только в оздоровительных и лечебных целях.

«В зависимости от химического состава минеральные воды подразделяются на столовые (в них содержится минимум солей, до 1 грамма на лить), лечебно-столовые (концентрация солей в воде держится в интервале от 1 до 10 г/л), лечебные (концентрация солей более 10 г/л)», — сказала Степанова. Она отметила в беседе с «РИА Новости», что столовая вода подойдет для ежедневного употребления, остальные две — только для оздоровления организма.

Специалист также разделила минеральные воды на несколько категорий в зависимости от веществ, которые в них содержатся. Воды могут быть хлоридные, гидрокарбонатные, сульфатные, смешанные. Последние, например, хорошо использовать при гастрите или язве желудка.

Алена Степанова пояснила, в чем заключается польза употребления минеральной воды. По ее словам, в ней содержатся макроэлементы, полезные для организма. Вода может быть калиевая, магниевая, йодистая, бромистая, кремнистая, натриевая. В каждом отдельном случае лучше проконсультироваться со специалистом.