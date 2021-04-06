Эксперт раскритиковал фитнес-советы Седоковой

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский обсудил с порталом Day.ru советы певицы Анны Седоковой по похудению.

По данным издания, артистка порекомендовала надевать под форму резиновые штаны и пояс для того, чтобы сделать эффективнее процесс похудения.

«А что ж не в гидрокостюме и шубе сразу? Надо понимать, что есть элементарное физиологическое правило — жир локально не горит. Как ни нагревай определенную область, жир оттуда выходить не будет», — цитирует Каневского «ФедералПресс».

Он предупредил об опасности подобных методик для здоровья. По его словам, пояс может повысить внутрибрюшное давление и вызвать острое состояние.

«Повышается температура тела, вместе с потом выходит большое количество минеральных солей, это приводит к судорогам, спазмам и тепловому удару», — добавил специалист.