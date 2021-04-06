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    06 апреля 2021, 22:57

    Эксперт раскритиковал фитнес-советы Седоковой

    Артур Блянихов

    Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский обсудил с порталом Day.ru советы певицы Анны Седоковой по похудению.

    По данным издания, артистка порекомендовала надевать под форму резиновые штаны и пояс для того, чтобы сделать эффективнее процесс похудения.

    «А что ж не в гидрокостюме и шубе сразу? Надо понимать, что есть элементарное физиологическое правило — жир локально не горит. Как ни нагревай определенную область, жир оттуда выходить не будет», — цитирует Каневского «ФедералПресс».

    Он предупредил об опасности подобных методик для здоровья. По его словам, пояс может повысить внутрибрюшное давление и вызвать острое состояние.

    «Повышается температура тела, вместе с потом выходит большое количество минеральных солей, это приводит к судорогам, спазмам и тепловому удару», — добавил специалист.