    22 февраля 2020, 00:52

    Эксперт РАМН опроверг запрет на хранение шоколада и меда в холодильнике

    Ирина Нагайникова

    Руководитель лаборатории аналитических методов исследования института питания РАМН Константин Эллер опроверг информацию о вреде хранения шоколада, лука и меда в холодильнике. Об этом сообщил «Царьград».

    Эллер уверил, что шоколад, мед и лук не содержат полезных веществ, которые могли бы разрушиться при низких температурах.

    Тем не менее, хранить шоколад в холодильнике эксперт не рекомендовал. При низких температурах он теряет свою структуру, а вкусовые качества ухудшаются. То же Эллер сказал и о меде: он изменит свою консистенцию при кристаллизации.

    Хранить в холодильнике лук ученый разрешил, однако уточнил, что его нельзя класть в закрытые полиэтиленовые пакеты, чтобы не дать развиться вредной микрофлоре.