Эксперт РАМН опроверг запрет на хранение шоколада и меда в холодильнике

Эллер уверил, что шоколад, мед и лук не содержат полезных веществ, которые могли бы разрушиться при низких температурах.

Тем не менее, хранить шоколад в холодильнике эксперт не рекомендовал. При низких температурах он теряет свою структуру, а вкусовые качества ухудшаются. То же Эллер сказал и о меде: он изменит свою консистенцию при кристаллизации.

Хранить в холодильнике лук ученый разрешил, однако уточнил, что его нельзя класть в закрытые полиэтиленовые пакеты, чтобы не дать развиться вредной микрофлоре.