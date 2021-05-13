Эксперт прокомментировал новости о влиянии жары на заболеваемость COVID-19

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко прокомментировал информацию о влиянии жаркой погоды на распространение коронавируса, сообщила «Газета.ru».

Биолог Анча Баранова заявила, что в следующие два месяца вместе с погодой изменится уровень заболеваемости COVID-19 в нашей стране. По словам Бутенко, такая версия обсуждалась более года назад.

«Предполагалось, что, когда придет лето, вирус в инфицированных продуктах жизнедеятельности человека (кашель, мокрота, насморк), оказываясь на полу, асфальте, других поверхностях, будет быстрее инактивироваться при высокой температуре воздуха и ультрафиолетовом излучении солнца. Это действительно так», — отметил вирусолог.

При этом в странах с жарким климатом, таких как Бразилия и Индия, высокая температура никак не влияет на сокращение числа пациентов с коронавирусом. Дело в том, что чаще всего инфекция передается при контакте от человека к человеку. В этом случае погода не играет важной роли. Бутенко подчеркнул, что остановить стремительное распространение вируса сможет только вакцинация населения.