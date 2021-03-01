Эксперт предупредил живущих на высоких этажах о психологической угрозе

Профессор, доктор психологических наук Николай Козлов предупредил людей, которые живут на высоких этажах, что это может быть опасно для их эмоционального фона, сообщило радио «Говорит Москва».

По словам эксперта, важно выбирать для проживания наиболее «заземленные» этажи.

«Если вы подходите к окну, смотрите на этот город и ощущаете себя в этом городе, то максимально комфортно — это второй-третий этаж. Ты смотришь сверху. Есть некое ощущение почти полета, но есть ощущение земли», — уточнил специалист.

Козлов уверен, что постоянное нахождение на этажах выше четвертого плохо отражается на внутреннем состоянии людей. Он подчеркнул, что «никогда не надо отрываться от чего-то реального». Психолог посоветовал тем, кто живет на высоких этажах, купить мотивирующие картины. На них может быть изображена природа, красивые места. Также хорошим выбором станет полотно с дорогой, тропинкой, указывающей путь.

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