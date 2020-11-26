Эксперт предупредил об опасности заражения коронавирусом ради антител

Специалист отметил, что такая идея появилась давно, еще во времена распространения оспы.

«Этой идее лет 300 или 350. Люди тогда заражались оспой преднамеренно. Это было еще до вакцины, которую изобрел Дженнер (Эдвард Дженнер, создатель вакцины против оспы, — прим. ред.)», — уточнил Дурманов.

Он согласился, что люди, которые заражались оспой специально, умирали менее часто. От нечаянного инфицирования погибали 34%, а от преднамеренного — 3%. При этом риск все равно остается.

Результат зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля. Также имеет значение, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям, болен ли человек диабетом и так далее.

Эксперт посоветовал сделать выбор в пользу вакцины и подождать, когда в стране начнут делать прививки.