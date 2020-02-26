Эксперт посоветовала питание для заболевшего ребенка

По словам Соврачевой, детский организм тратит большое количество энергии во время заболевания, так как активируются все регулирующие системы. Для того, чтобы сохранить правильное функционирование, необходимо хорошо питаться.

Сладости и газированные напитки в период простуды попадают под запрет, а белковые продукты выходят на первый план.

«Любое заболевание сопровождается катаболизмом (разрушением. — NEWS.ru) белка. Именно поэтому необходимо потреблять его в достаточном количестве. Другая причина — во время повышения температуры происходит синтез иммунных тел клеток, и белок употребляется очень активно», — заметила профессор.

Старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦННИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Мелехина посоветовала, увеличить потребление кисломолочных напитков. Например, ребенку стоит давать кефир, йогурт, варенец или ряженку. А в куриных и мясных бульонах слишком много жира, что усложняет работу организма.

Кормить заболевшего рекомендуют часто и понемногу, чтобы необходимые вещества успевали перевариться и поступить в кровь. К тому же, не следует забывать о питье. Жидкость помогает снизить концентрацию вирусов в организме.