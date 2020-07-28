Эксперт посоветовал воздержаться от загара в ближайшие дни

Эксперт также рекомендует выходить на улицу исключительно в одежде, закрывающей все участки тела.

«Как оберегаться? Без нужды не выходить из дома, а если выходить, то в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею», — посоветовал специалист.

Крем с защитой от солнечных лучей в данном случае не поможет защититься от вредного воздействия, так как поглощенная доза ультрафиолета остается такой же. Несмотря на то, что внешних признаков никаких нет на коже, доза ультрафиолета все также попадает внутрь. А это может привести к раку кожу, утверждает Щепеляев.