Здоровье 08 июня 2023, 15:28 Эксперт портала Arimed Курбатова дала советы, как предотвратить ночные судороги Екатерина Курбатова: не допускайте обезвоживания, выпивайте много жидкости

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Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказала, каким образом можно предотвратить ночные судороги.

Как отметила специалист, в первую очередь можно предпринять профилактические меры, например, не допускать обезвоживания, выпивая больше жидкости. Также можно перед отходом ко сну поразминать ноги или помассировать пораженную мышцу.

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Что же касается питания, то здесь нужно придерживаться сбалансированной диеты с достаточным количеством кальция, калия и магния.

Курбатова добавила, что регулярные упражнения на растяжку помогут предотвратить ночные судороги ног и мышечные спазмы. Если же проблема не уходит, то следует обратиться к специалисту.