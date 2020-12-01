Эксперт: половое воспитание детей должно начинаться раньше 15 лет

По его словам, дети, рано начавшие половую жизнь, могут заразиться ВИЧ в любой момент. Поэтому следует просвещать их в этом вопросе раньше, чем в 15 лет, как это полагается по закону. Он пояснил, что ответственность за это лежит на родителях. По словам Покровского, этот вопрос обсуждают уже давно. Но никто ничего не делает.

Эксперт напомнил также о риске инфицирования у тех, что употребляет наркотики.

«Мы наблюдали такое в 90-е годы, когда у нас было всеобщее увлечение всякими новыми ощущениями. Были случаи, когда дети заражались при употреблении наркотиков в восемь лет», — рассказал он.

Ранее стало известно, как работает отделение благотворительного Фонда «СПИД.Центр» в Санкт-Петербурге. В Фонде можно сдать бесплатный анализ на ВИЧ. При положительном результате, посетителя также бесплатно проконсультируют. Уточняется, что все будет происходить конфиденциально, результаты не будут сообщаться ни в какие инстанции.