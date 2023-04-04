Здоровье 04 апреля 2023, 22:39 Эксперт по здоровому питанию Верис рассказал, как составить сбалансированный рацион Эксперт по здоровому питанию Верис посоветовал добавить в рацион больше овощей и фруктов

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Правильное питание способно оказывать положительное влияние на состояние здоровья. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, как составить сбалансированный рацион. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, в рацион стоит добавить больше сезонных овощей, фруктов и зелени. Он посоветовал употреблять порядка четырех-шести порций каждый день. Вес одной порции должен составлять около 100 граммов. Можно есть как свежие, так и термически обработанные продукты.

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Также не стоит забывать о еде, в составе которой находится большое количества кальция, написал сайт kp.ru.

«Кальций присутствует в молочных продуктах: молоке, сыре, ряженке, твороге, йогуртах. Много кальция содержится в рыбе со съедобными мягкими костями, как сардины или консервированный лосось», — отметил медик.