Эксперт по травам рассказала о природной защите от вирусов на осень

Эксперт по травам Ирина Широких рассказала о природной защите от вирусов на осень. Она отметила, что лучше всего с этим справляются растения, богатые витамином C

По словам специалиста, для укрепления иммунитета нужно использовать шиповник, золотой корень и льняное масло. Шиповник можно добавлять в чай, употребление золотого корня улучшает обмен веществ и кровообращение, пишет «Царьград».

Льняное масло способствует общему укреплению здоровья, помогает уменьшить массу тела и сократить содержание холестерина. Еще важно помнить о витамине D, так как осенью солнце становится менее активным.