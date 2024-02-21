Здоровье 21 февраля 2024, 18:14 Эксперт по сертификации Курбатова: охлажденное куриное мясо сохраняет больше вкуса и текстуры

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Процесс заморозки может нарушить структуру мышечных волокон мяса курицы. Лучше отдать предпочтение охлажденному продукту, сообщила эксперт портала по сертификации продукции и услуг Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, охлажденное мясо сохраняет больше вкуса и текстуры. При этом замороженный продукт удобен для долгосрочного хранения и может быть более экономичным выбором. При разморозке мяса важно предотвратить размножение бактерий.

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Курбатова отметила, что охлажденное куриное мясо нужно хранить в холодильнике не более трех дней. В морозилке оно может пролежать до нескольких месяцев.