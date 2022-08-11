Эксперт по РПП Алименко назвал неожиданную причину набора веса

Некоторые люди, страдающие расстройством пищевого поведения, могут начать испытывать чувство жажды, принимая его за голод. Из-за этого человек ест больше, чем требуется, и как следствие набирает вес. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

«Люди с лишним весом при расстройстве пищевого поведения могут не чувствовать жажды. Вместо желания выпить воды у них может возникать желание съесть что-то. Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов», — объяснил он.

При такой проблеме необходимо установить питьевой режим и пить воду не только тогда, когда хочется, а по часам, выпивая свою норму каждый день.

«Важно поддерживать питьевой режим, чтобы снизить этот так называемый подкорковый аппетит, то есть тот, который возникает вместо жажды. Соответственно, лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день. Это поможет избежать лишней тяги к пище и набора веса», — заключил Алименко.