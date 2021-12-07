Эксперт по питанию Зокколан рассказала, какие витамины нужны зимой

Зимой для здоровья организма необходимо употреблять больше цинка, витамина D и С. Об этом изданию Express рассказала эксперт по питанию и здоровому образу жизни Холли Зокколан, написали «Известия».

Цинк и витамин С зимой помогут поддержать иммунитет, чтобы избежать заражения сезонными заболеваниями. Витамин С также способствует быстрой регенерации тканей организма.

Витамин D летом организм получает с солнечным светом, а зимой, когда его не хватает, лучше включить в рацион продукты, содержащие этот витамин. Это жирная рыба, сыры, яичные желтки, йогурты и мясные субпродукты.

Исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса (США) показало, что витамин D благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, а его дефицит ведет к нарушению кровоснабжения в головном мозге и может повысить риск инсультов. Поэтому употребление продуктов, содержащих витамин D очень важно зимой — особенно в странах, где наблюдается недостаток солнечного света.