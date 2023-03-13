Здоровье 13 марта 2023, 14:22 Эксперт по питанию Верис объяснил, почему нельзя пропускать завтрак Эксперт по питанию Верис: сбалансированный завтрак помогает регулировать аппетит Unsplash

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Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара Артем Верис в разговоре с журналистами «Газеты.Ru» рассказал, что первые прием пищи утром способствует снижению гормона стресса и помогает регулировать аппетит.

У людей, которые часто пропускают завтрак, нарушается обмен веществ, что, в свою очередь, может привести к набору веса.

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«Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. <…> Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня», — отметил специалист.

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Первый прием пищи важен не только в нормализации гормонов, но и для поддержания уровня сахара в крови. Несбалансированное питание может вызвать стремительное повышение сахара, а затем и его быстрое падение, резюмировал Верис.