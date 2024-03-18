Здоровье 18 марта 2024, 13:52 Эксперт по питанию Тош заявила, что злоупотребление кофе провоцирует усталость

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Люди в погоне за бодростью часто употребляют продукты, которые, напротив, провоцируют усталость. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на эксперта по питанию Эшли Тош.

Она рассказала, что чрезмерное потребление кофеина вызовет апатию и вялость. Допустимо, чтобы в сутки в организм человека попадало не более 400 миллиграммов кофеина. Особенно коварен сладкий напиток.

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«Чрезмерное употребление кофе может иметь совершенно противоположный эффект, приводя к кофеиновому сбою, из-за чего мы чувствуем усталость и нуждаемся в большем количестве кофе. Все может усугубиться, если пить его с сахаром», — подчеркнула Эшли Тош.

Она также призвала не злоупотреблять орехами. Эксперт подчеркнула, что они, несомненно, полезны и стимулируют мозговую активность. Но только в строго ограниченном количестве. Не стоит есть в день больше небольшой горсти весом около 30 граммов.

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