Эксперт по питанию Фатеева посоветовала пить специальные коктейли для сбалансированного рациона | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 20:21 Эксперт по питанию Фатеева посоветовала пить специальные коктейли для сбалансированного рациона

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Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева заявила, что правильное питание не требует много денег, если в рацион включить специальные коктейли, в которых сбалансировано количество белков, жиров и углеводов. Об этом сообщила НСН.

«Если говорить именно про функциональные продукты питания, то сейчас уже есть такие виды коктейлей, которые имеют полностью сбалансированный состав белков, жиров, углеводов», — рассказала Фатеева.

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Она добавила, что стоимость одной порции такого коктейля составляет около 100-200 рублей. Это дешевле чашки кофе, уточнила эксперт.

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