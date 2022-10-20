Эксперт по питанию Фатеева посоветовала бороться с лишним весом с кем-то в компании | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 20:21 Эксперт по питанию Фатеева посоветовала бороться с лишним весом с кем-то в компании

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Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева заявила, что самый эффективнее всего похудение происходит, когда человек борется с лишним весом не один. Об этом сообщила НСН.

Она рассказала, что у нее есть много примеров людей, которым удалось сбросить вес именно таким способом. Фатеева уточнила, что для похудения в любом случае важны режим питания, достаточное количество жидкости и физическая активность, но в одиночку большинство людей не справляются.

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«Что было секретным ингредиентом их успеха — то, что они не справлялись сами, была компания, группа поддержки, сообщество людей. Моя рекомендация — выбирать себе кого-то в группу поддержку», — заключила эксперт.

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