Здоровье 20 июля 2023, 18:41 Эксперт по клинингу Гершензон посоветовала чистить мягкие детские игрушки паром, чтобы избежать стафилококка и паразитов

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Мягкие игрушки — это настоящий рассадник бактерий и возбудителей разных болезней, поэтому из необходимо регулярно чистить. Об этом Life рассказал президент компании SSClean, основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон.

По ее словам, наиболее действенный способ продезинфицировать изделие — это очистить его паром. Причем делать это нужно регулярно, в идеале, каждые семь дней. Особенно внимательно нужно относиться к тем игрушкам, которые дети берут с собой в кровать.

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